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Австралия — Турция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 началась

Австралия — Турция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 началась
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В 7:00 мск началась трансляция матча 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Австралии и Турции. Игра проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). В качестве главного арбитра выступит Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла. Стартовый свисток судьи прозвучал в 7:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
1-й тайм
0 : 0
Турция

Двумя другими командами квартета D являются Парагвай и сборная одной из стран-хозяев турнира, США. Ранее американцы одержали разгромную победу над командой Парагвая (4:1) в первом матче группы. Австралия сыграет с США 19 июня, а с Парагваем — 26 июня. Турки встретятся с Парагваем 20 июня, а с США — 26-го.

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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