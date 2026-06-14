Австралия — Турция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 началась

В 7:00 мск началась трансляция матча 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Австралии и Турции. Игра проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). В качестве главного арбитра выступит Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла. Стартовый свисток судьи прозвучал в 7:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Двумя другими командами квартета D являются Парагвай и сборная одной из стран-хозяев турнира, США. Ранее американцы одержали разгромную победу над командой Парагвая (4:1) в первом матче группы. Австралия сыграет с США 19 июня, а с Парагваем — 26 июня. Турки встретятся с Парагваем 20 июня, а с США — 26-го.