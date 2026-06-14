Австралия — Турция: Нестори Иранкунда вывел номинальных хозяев вперёд на 27-й минуте

Сборная Австралии вышла вперёд в матче 1-го тура группы D чемпионата мира 2026 года с Турцией (1:0).

На 27-й минуте встречи полузащитник Нестори Иранкунда вывел австралийцев вперёд, точно завершив атаку своей команды — 1:0. Голевая передача на счету Пола Окон-Энгстлера.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). После забитого мяча Турция перехватила инициативу и успела попасть в штангу.

Двумя другими командами квартета D являются Парагвай и сборная одной из стран-хозяев турнира, США. Ранее американцы одержали разгромную победу над командой Парагвая (4:1) в первом матче группы. Австралия сыграет с США 19 июня, а с Парагваем — 26 июня. Турки встретятся с Парагваем 20 июня, а с США — 26-го.

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