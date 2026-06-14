Экс-футболист и ведущий Жозе Нето: Анчелотти – какое-то посмешище

Бывший футболист и телеведущий Жозе Нето раскритиковал выступление сборной Бразилии в первом матче чемпионата мира против Марокко (1:1), а также работу главного тренера южноамериканцев Карло Анчелотти.

«Анчелотти – какое-то посмешище. Он ужасно выбирает состав. Сколько я уже говорю, что Каземиро не может играть. Пакета? Танцы Пакеты? Да он вообще ни черта не играет. Ибаньес? Игор Тьяго? Нет. Нужно менять, ставьте Данило Сантоса, Луиса Энрике, Райана. Ставьте Эндрика», — приводит слова Нето ESPN.

Напомним, в следующем матче Бразилия сыграет Гаити 20 июня, а Марокко в тот же день проведёт матч с Шотландией.