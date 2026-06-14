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Винисиус Жуниор рассказал о причинах неудачной игры в матче с Марокко на ЧМ-2026

Винисиус Жуниор рассказал о причинах неудачной игры в матче с Марокко на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением об условиях проведения матча против Марокко (1:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Постоянно стоит жара, трава очень быстро высыхает, и игра становится очень вялой. Мы не можем войти в ритм, и это создаёт нам трудности, потому что мы хотим играть, хотим перемещать мяч с одного фланга на другой, и это мешает нашей игре.

Но нам придется адаптироваться, потому что я верю, что так будет на протяжении всего соревнования, где у всех будут одинаковые поля. Поэтому мы будем совершенствоваться, будем развиваться и добьёмся больших побед», — приводит слова Винисиуса UOL.

Напомним, Марокко первыми открыли счёт, в их составе отличился Исмаэль Сайбари. Спустя 11 минут Винисиус счёт сравнял.

В следующем туре бразильцы встретятся с национальной командой Гаити. Игра пройдёт в ночь на субботу, 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск. Команды сыграют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США).

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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