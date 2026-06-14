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Австралия — Турция: турки пропустили второй мяч на 75-й минуте матча

Австралия — Турция: турки пропустили второй мяч на 75-й минуте матча
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Сборная Австралии увеличила разрыв в счёте в матче 1-го тура группы D чемпионата мира 2026 года против Турции (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
2-й тайм
2 : 0
Турция
1:0 Иранкунда – 27'     2:0 Меткалф – 75'    

На 75-й минуте встречи полузащитник Коннор Меткалф ударом из-за пределов штрафной забил второй мяч австралийцев в этом матче.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Турки весь второй тайм доминировали над соперником и многократно превосходили его по ударам, однако в редкой атаке пропустили ещё один гол.

Двумя другими командами квартета D являются Парагвай и сборная одной из стран-хозяев турнира, США. Ранее американцы одержали разгромную победу над командой Парагвая (4:1) в первом матче группы. Австралия сыграет с США 19 июня, а с Парагваем — 26 июня. Турки встретятся с Парагваем 20 июня, а с США — 26-го.

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026

Фанаты Бразилии в Нью-Йорке перед матчем ЧМ-2026

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