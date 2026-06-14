Сборная Англии получила уведомление об угрозе торнадо и рекомендации укрыться

Сборная Англии в субботу вечером получила указание оставаться в помещениях после того, как для большей части района Канзас-Сити было объявлено предупреждение о возможном торнадо, сообщает The Athletic.

Около 20:00 по местному времени представители английской делегации получили автоматические уведомления на телефоны от Национальной метеослужбы США. В сообщениях говорилось о «предупреждении о сильном торнадо» и рекомендовалось укрыться в прочном здании, подальше от окон.

Причиной стали опасения по поводу сильных порывов ветра — до 80 миль в час (около 130 км/ч).

Позднее стало известно, что меры предосторожности были приняты в целях безопасности всей делегации, находящейся в городе, на фоне подготовки к матчам турнира.

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