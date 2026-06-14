Турция с Гюлером и Чалханоглу проиграла Австралии на старте ЧМ-2026

Сборная Австралии победила Турцию в матче 1-го тура группы D чемпионата мира 2026 года (2:0). Игра проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада).
Счёт открыл Нестори Иранкунда на 27-й минуте матча. На 75-й минуте Коннор Меткалф упрочил преимущество своей сборной. Турки доминировали почти весь матч, превзойдя соперника по ударам (30-9) и владению мячом (72% против 28%), однако всё равно проиграли встречу.
Двумя другими командами квартета D являются Парагвай и сборная одной из стран-хозяев турнира, США. Ранее американцы одержали разгромную победу над командой Парагвая (4:1) в первом матче группы. Австралия сыграет с США 19 июня, а с Парагваем — 26 июня. Турки встретятся с Парагваем 20 июня, а с США — 26-го.
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