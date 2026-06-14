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Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 13 июня 2026

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 13 июня 2026 года
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В ночь с 13 на 14 июня в группах B, C и D прошли матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 13 июня 2026 года:

Катар – Швейцария – 1:1;
Бразилия – Марокко – 1:1;
Гаити – Шотландия – 0:1;
Австралия – Турция – 2:0.

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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