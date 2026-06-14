Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 13 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился третий игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча.
Катар сыграл вничью со Швейцарией со счётом 1:1. Сборная Бразилии не смогла обыграть Марокко — матч также завершился вничью (1:1). Шотландия одержала минимальную победу над Гаити (1:0), а сборная Австралии обыграла Турцию со счётом 2:0.
Таким образом, голами отметились семь футболистов: Брил Эмболо (Швейцария), Буалем Хухи (Катар), Исмаэль Сайбари (Марокко), Винисиус Жуниор (Бразилия), Джон Макгинн (Шотландия), а также Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф (оба Австралия).
По-прежнему больше всего голов на счету форварда сборной США Фоларина Балогуна — два. По одному мячу, помимо вышеперечисленных игроков, также имеют ещё девять футболистов.
Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026.
- 14 июня 2026
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