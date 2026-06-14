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Гонка бомбардиров на чемпионате мира по футболу — 2026 на 13 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 13 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей
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Завершился третий игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча.

Катар сыграл вничью со Швейцарией со счётом 1:1. Сборная Бразилии не смогла обыграть Марокко — матч также завершился вничью (1:1). Шотландия одержала минимальную победу над Гаити (1:0), а сборная Австралии обыграла Турцию со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'     1:1 Хухи – 90+4'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гаити
Окончен
0 : 1
Шотландия
0:1 Макгинн – 29'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Окончен
2 : 0
Турция
1:0 Иранкунда – 27'     2:0 Меткалф – 75'    

Таким образом, голами отметились семь футболистов: Брил Эмболо (Швейцария), Буалем Хухи (Катар), Исмаэль Сайбари (Марокко), Винисиус Жуниор (Бразилия), Джон Макгинн (Шотландия), а также Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф (оба Австралия).

По-прежнему больше всего голов на счету форварда сборной США Фоларина Балогуна — два. По одному мячу, помимо вышеперечисленных игроков, также имеют ещё девять футболистов.

Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026.

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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