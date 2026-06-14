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Тренер сборной Турции высказался о поражении в матче с Австралией на ЧМ-2026

Тренер сборной Турции высказался о поражении в матче с Австралией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группы D с Австралией (0:2) на чемпионате мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Окончен
2 : 0
Турция
1:0 Иранкунда – 27'     2:0 Меткалф – 75'    

«Матч сложился не так, как мы ожидали с тактической точки зрения. Знали, что они будут отсиживаться в обороне и ждать. Они использовали контратаки. Мы пропустили два гола и очень расстроены.

Наша команда проявила командный дух на поле, играла с душой. Если мы продолжим в том же духе, то начнём добиваться желаемых результатов. В следующем матче сыграем лучше», — приводит слова Монтеллы A Spor.

Во 2-м туре группового этапа сборная Турции сыграет с Парагваем (20 июня), в 3-м туре — с США (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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