Главное с ЧМ-2026 на 14 июня: Винисиус раскритиковал игру Бразилии, первое очко Катара

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Карло Анчелотти прокомментировал ничью с Марокко, Винисиус Жуниор раскритиковал игру национальной команды, сборная Катара набрала первое очко на чемпионатах мира в своей истории, а Шакира опубликовала пост на фоне слухов о том, что на церемонии открытия чемпионата мира выступил её двойник.

Главное с ЧМ-2026 на 14 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.