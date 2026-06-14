Главное с ЧМ-2026 на 14 июня: Винисиус раскритиковал игру Бразилии, первое очко Катара
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Карло Анчелотти прокомментировал ничью с Марокко, Винисиус Жуниор раскритиковал игру национальной команды, сборная Катара набрала первое очко на чемпионатах мира в своей истории, а Шакира опубликовала пост на фоне слухов о том, что на церемонии открытия чемпионата мира выступил её двойник.
Главное с ЧМ-2026 на 14 июня:
- Винисиус раскритиковал игру Бразилии в первом тайме матча с Марокко.
- Карло Анчелотти высказался о ничьей сборной Бразилии с Марокко на ЧМ-2026.
- Винисиус сравнялся с Роналдиньо по голам на чемпионатах мира.
- Сборная Катара набрала первое очко на чемпионатах мира в своей истории.
- Шакира опубликовала пост на фоне слухов о том, что на ЧМ-2026 выступил её двойник.
- Сборная Англии получила уведомление об угрозе торнадо и рекомендации укрыться.
- «Спуститься с небес на землю». Джака эмоционально отреагировал на ничью Швейцарии и Катара.
- Дональд Трамп отреагировал на крупную победу США над сборной Парагвая на ЧМ-2026.
- «Не допустил ошибок». Globo оценил игроков «Зенита» в матче ЧМ-2026 Бразилия — Марокко.
- Первый пенальти на ЧМ-2026 был назначен в пятом матче.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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