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Главное с Чемпионата Мира 2026 на 14 июня: Винисиус раскритиковал игру Бразилии, первое очко Катара

Главное с ЧМ-2026 на 14 июня: Винисиус раскритиковал игру Бразилии, первое очко Катара
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Карло Анчелотти прокомментировал ничью с Марокко, Винисиус Жуниор раскритиковал игру национальной команды, сборная Катара набрала первое очко на чемпионатах мира в своей истории, а Шакира опубликовала пост на фоне слухов о том, что на церемонии открытия чемпионата мира выступил её двойник.

Главное с ЧМ-2026 на 14 июня:

  1. Винисиус раскритиковал игру Бразилии в первом тайме матча с Марокко.
  2. Карло Анчелотти высказался о ничьей сборной Бразилии с Марокко на ЧМ-2026.
  3. Винисиус сравнялся с Роналдиньо по голам на чемпионатах мира.
  4. Сборная Катара набрала первое очко на чемпионатах мира в своей истории.
  5. Шакира опубликовала пост на фоне слухов о том, что на ЧМ-2026 выступил её двойник.
  6. Сборная Англии получила уведомление об угрозе торнадо и рекомендации укрыться.
  7. «Спуститься с небес на землю». Джака эмоционально отреагировал на ничью Швейцарии и Катара.
  8. Дональд Трамп отреагировал на крупную победу США над сборной Парагвая на ЧМ-2026.
  9. «Не допустил ошибок». Globo оценил игроков «Зенита» в матче ЧМ-2026 Бразилия — Марокко.
  10. Первый пенальти на ЧМ-2026 был назначен в пятом матче.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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