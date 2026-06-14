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Бекхэм ответил, кого видит в качестве победителя чемпионата мира — 2026

Бекхэм ответил, кого видит в качестве победителя чемпионата мира — 2026
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Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился мнением о возможном победителе чемпионата мира 2026 года.

«Кто, по моему мнению, выиграет [чемпионат мира]? Конечно, я назову Англию, но также думаю, что у Франции невероятно сильная команда. Испания, Бразилия, никогда нельзя сбрасывать со счетов действующих чемпионов мира — Аргентину. Они приедут на этот турнир с огромными ожиданиями. В их составах есть Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Лео Месси, Криштиану Роналду, Неймар. Всё это добавляет азарта чемпионату мира», — приводит слова Бекхэма Variety.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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