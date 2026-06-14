Винисиус отказался давать интервью на испанском языке после матча ЧМ с Марокко

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отказался давать интервью на испанском языке после матча чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1).

– Я из Венесуэлы, пожалуйста, говорите по-испански.

– Я из Бразилии, поэтому буду говорить по-португальски, — ответил Винисиус.

Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич (Марибор, Словения).

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня).

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