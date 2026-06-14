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Винисиус отказался давать интервью на испанском языке после матча ЧМ с Марокко

Винисиус отказался давать интервью на испанском языке после матча ЧМ с Марокко
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Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отказался давать интервью на испанском языке после матча чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

– Я из Венесуэлы, пожалуйста, говорите по-испански.
– Я из Бразилии, поэтому буду говорить по-португальски, — ответил Винисиус.

Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич (Марибор, Словения).

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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