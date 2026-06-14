«Не о чем говорить, нужно работать». Винисиус — о ничьей Бразилии в матче с Марокко на ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор отметил аспекты игры, над которыми национальной команде нужно работать после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Марокко (1:1).

«Дебют всегда очень сложен, но мы должны совершенствоваться, постоянно развиваться, это чемпионат мира, и здесь нет лёгких матчей.

Нам нужно чаще контролировать мяч, лучше его удерживать и перемещать по флангам, потому что зачастую соперник выходит из обороны и контратакует. Мы пропустили гол именно в контратаке.

Нам особо не о чем говорить, но нужно работать, потому что до следующего матча осталось совсем немного времени», — приводит слова Винисиуса Flashscore.

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