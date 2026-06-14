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«Не о чем говорить, нужно работать». Винисиус — о ничьей Бразилии в матче с Марокко на ЧМ

«Не о чем говорить, нужно работать». Винисиус — о ничьей Бразилии в матче с Марокко на ЧМ
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор отметил аспекты игры, над которыми национальной команде нужно работать после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Марокко (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Дебют всегда очень сложен, но мы должны совершенствоваться, постоянно развиваться, это чемпионат мира, и здесь нет лёгких матчей.

Нам нужно чаще контролировать мяч, лучше его удерживать и перемещать по флангам, потому что зачастую соперник выходит из обороны и контратакует. Мы пропустили гол именно в контратаке.

Нам особо не о чем говорить, но нужно работать, потому что до следующего матча осталось совсем немного времени», — приводит слова Винисиуса Flashscore.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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