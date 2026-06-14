«Нам нечего терять». Тренер Кюрасао Дик Адвокат — о предстоящем матче с Германией

Главный тренер сборной Кюрасао по футболу Дик Адвокат пообещал, что его команда создаст серьёзные трудности для сборной Германии в матче ЧМ‑2026.

Встреча Германии и Кюрасао пройдёт 14 июня в Хьюстоне, старт — в 20:00 по московскому времени. Эта игра станет для обеих сборных дебютной на турнире.

«По сравнению с Германией мы — маленькая страна, но мы усложним им жизнь и будем играть жёстко. Иногда случается, что скромные команды, в том числе любительские команды, обыгрывают гораздо более сильных соперников. В Нидерландах такое происходит регулярно. Германия будет доминировать, и мы должны на это реагировать. Мы собираемся использовать пространство, которое создаст Германия, и извлечь из этого выгоду. Нам нечего терять. От нас как от команды не ждут многого, поэтому мы думаем, что сможем удивить всех. Само по себе участие в турнире — это здорово для игроков и страны, но мы также должны показать, на что способны», — приводит слова Адвоката Reuters.

Адвокат, ранее возглавлявший «Зенит» и сборную России, стал тренером сборной Кюрасао в январе 2024 года. Именно под его началом команда впервые пробилась в финальную стадию чемпионата мира.