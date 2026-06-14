Статистика Дугласа Сантоса в ничейном матче Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос вышел в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1) и отыграл всё время встречи.

Статистика Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 Бразилия — Марокко, по данным Opta Sports:

Один пас под удар.

53/62 точные передачи (третий показатель в матче).

7/9 выигранные единоборства (второй в составе Бразилии).

Семь отборов (лучший показатель в матче и лучший на ЧМ-2026).

12 передач между линиями (лучший в матче).

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

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