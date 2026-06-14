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Статистика Дугласа Сантоса в ничейном матче Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

Статистика Дугласа Сантоса в ничейном матче Бразилии с Марокко на ЧМ-2026
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Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос вышел в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1) и отыграл всё время встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

Статистика Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 Бразилия — Марокко, по данным Opta Sports:

  • Один пас под удар.
  • 53/62 точные передачи (третий показатель в матче).
  • 7/9 выигранные единоборства (второй в составе Бразилии).
  • Семь отборов (лучший показатель в матче и лучший на ЧМ-2026).
  • 12 передач между линиями (лучший в матче).

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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