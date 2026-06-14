Статистика Дугласа Сантоса в ничейном матче Бразилии с Марокко на ЧМ-2026
Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос вышел в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1) и отыграл всё время встречи.
Статистика Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 Бразилия — Марокко, по данным Opta Sports:
- Один пас под удар.
- 53/62 точные передачи (третий показатель в матче).
- 7/9 выигранные единоборства (второй в составе Бразилии).
- Семь отборов (лучший показатель в матче и лучший на ЧМ-2026).
- 12 передач между линиями (лучший в матче).
Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).
Роналдиньо и Халк встретились на ЧМ-2026:
Комментарии