Дуглас Сантос отреагировал на свой дебют на ЧМ в составе сборной Бразилии

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос прокомментировал свой дебют на чемпионате мира 2026 года. В матче 1-го тура группового этапа бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко (1:1). Капитан санкт-петербургской команды отыграл всё время встречи. Сантос стал лучшим футболистом матча по отборам и передачам между линиями.

«Благодарю бога, что позволил мне прожить момент дебюта на чемпионате мира. Продолжаем доверять нашему предназначению и сосредоточены на грядущих вызовах. Мы сильны и никогда не сдаёмся. Вперёд, Бразилия!» — написал Сантос в своём аккаунте в социальной сети.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

Материалы по теме Статистика Дугласа Сантоса в ничейном матче Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: