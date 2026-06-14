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«Ман Юнайтед» сэкономит миллионы на неустойке в связи с переходом Аморима в «Милан» — TT

«Ман Юнайтед» сэкономит миллионы на неустойке в связи с переходом Аморима в «Милан» — TT
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«Манчестер Юнайтед» сэкономит миллионы на выплате неустойки, так как экс-тренер клуба Рубен Аморим близок к назначению на пост главного тренера «Милана». В феврале сообщалось, что расставание с португальцем и его тренерским штабом обойдётся манкунианцам в сумму до £ 15,9 млн (€ 18,4 млн). Однако теперь эта сумма значительно сократится, так как Аморим находится на пороге перехода в итальянский клуб. Об этом сообщает The Telegraph.

При увольнении «Ман Юнайтед» обязан выплачивать тренеру компенсацию по расторгнутому контракту до тех пор, пока тот остаётся без работы. Как только он подписывает новый контракт, в данном случае с «Миланом», итальянцы берут на себя его зарплату, и финансовые обязательства клуба автоматически уменьшаются или полностью исчезают.

Ранее сообщалось, что стороны обсуждают трудовой договор, срок которого будет рассчитан до лета 2029 года. По этому контракту португальский специалист будет зарабатывать € 4 млн за сезон. Тренер согласился возглавить «россонери» и ожидает окончательного решения руководства клуба.

Рубен Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года по январь 2026 года. В послужном списке специалиста также имеются такие команды, как лиссабонский «Спортинг» и «Брага». По итогам прошлого сезона миланцы заняли пятое место в турнирной таблице Серии А.

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