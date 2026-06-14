Луис Энрике прокомментировал дебют сборной Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после дебюта национальной команды на чемпионате мира 2026 года. В матче 1-го тура группового этапа подопечные Карло Анчелотти сыграли вничью с Марокко (1:1). Энрике вышел на поле на 61-й минуте.

«Тяжёлая игра в нашем дебюте. Мы продолжаем работать, развиваться и стремиться выступать ещё лучше: в том духе, в котором хотим, которого заслуживает наша страна. Идём вперёд все вместе!» — написал нападающий «Зенита».

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

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