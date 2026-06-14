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Луис Энрике прокомментировал дебют сборной Бразилии на ЧМ-2026

Луис Энрике прокомментировал дебют сборной Бразилии на ЧМ-2026
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Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после дебюта национальной команды на чемпионате мира 2026 года. В матче 1-го тура группового этапа подопечные Карло Анчелотти сыграли вничью с Марокко (1:1). Энрике вышел на поле на 61-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Тяжёлая игра в нашем дебюте. Мы продолжаем работать, развиваться и стремиться выступать ещё лучше: в том духе, в котором хотим, которого заслуживает наша страна. Идём вперёд все вместе!» — написал нападающий «Зенита».

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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