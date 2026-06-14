На параде мёртвых в честь ЧМ-2026 повторили Руку бога и почтили память Яшина. Яркие фото

13 июня в Мехико (Мексика) состоялось праздничное шествие Gran Desfile Mundialista, объединившее элементы футбола и Дня мёртвых.

Традиционно День мёртвых проходит в Мексике в ноябре, однако в честь чемпионата мира организовали парад, сочетающий тематику праздника с футболом. На параде представили гигантские воздушные шары с талисманами прошлых мексиканских ЧМ (1970 и 1986 годов), а также создали платформу в стиле Дня мёртвых, чтобы почтить память ушедших из жизни легенд мирового футбола, в том числе советского голкипера Льва Яшина.

Лучшие фото с парада в Мексике — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня, церемония открытия состоялась в Мехико на знаменитом стадионе «Ацтека». Помимо Мексики, матчи турнира принимают США и Канада.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.