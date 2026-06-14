«Футбол захватывают управленцы». Клопп обвинил ФИФА в коммерциализации ЧМ‑2026

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, выступающий в роли комментатора на чемпионате мира 2026 года, выразил недовольство по поводу пауз для восполнения водного баланса, которые предусмотрены на турнире. Каждая игра включает две такие паузы: первая на 25-й минуте, вторая на 70-й. По мнению Клоппа, эти перерывы разбивают игру на четыре отрезка и искажают её суть.

Клопп считает, что паузы, изначально предназначенные для помощи футболистам, стали предлогом для ФИФА зарабатывать больше денег на спонсорах. Телевизионные каналы используют эти минуты, чтобы вставить рекламные ролики, что также вызывает недовольство среди зрителей.

«Футбол захватывают управленцы, окопавшиеся в офисах с кондиционированным воздухом. Паузы для восполнения водного баланса преподносились как мера для защиты благополучия игроков — благородная инициатива в условиях жары. Но на деле это не что иное, как позолоченная клетка, построенная ради спонсоров.

Раньше футбол был главным событием, но теперь он рискует превратиться в фоновую музыку для рекламного шоу», — приводит слова Клоппа Sport.es.