Клозе: буду рад, если Месси побьёт мой рекорд по голам на ЧМ, он гений

Бывший нападающий сборной Германии, чемпион мира — 2014 Мирослав Клозе подчеркнул, что будет рад, если аргентинский форвард Лионель Месси побьёт его рекорд по голам на чемпионатах мира.

Клозе является лучшим бомбардиром в истории мировых первенств с 16 голами в 24 матчах. На текущий момент у Месси 13 мячей в 26 играх, у форварда сборной Франции Килиана Мбаппе — 12 голов в 14 встречах.

«Я ожидаю, что мой рекорд будет побит на этом турнире. Чем больше команд, тем больше матчей и, следовательно, больше возможностей забить голы. Ожидаю, что Аргентина и Франция пройдут далеко.

Это совершенно нормально, рекорд всё равно рано или поздно будет побит. Обрадуюсь, если это сделает Месси. Я его большой поклонник, всегда им был. Месси — гений.

Также очень уважаю аргентинского тренера Скалони. Я играл с ним в «Лацио». Тогда он немного показал мне город. Мы хорошие друзья», — приводит слова Клозе Süddeutsche Zeitung.

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