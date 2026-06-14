Рафинья останется в «Барселоне», несмотря на предложения из Саудовской Аравии — Sport.es

Бразильский полузащитник Рафинья не планирует покидать «Барселону», несмотря на поступившие выгодные предложения — в том числе из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sport.es.

В прошлом году Рафинья продлил контракт с «Барселоной», однако его условия уступают тем, что были предложены другим ключевым игрокам. Футболист рассчитывает на пересмотр своего соглашения, но на данный момент клуб не готов к изменениям.

«Барселона» строит планы с учётом участия Рафиньи в команде, а возможная продажа игрока может рассматриваться только следующим летом, когда у него останется год по контракту. На ход переговоров также влияет травма, полученная футболистом в составе сборной Бразилии, что замедлило обсуждение нового соглашения.

Рафинья присоединился к «Барселоне» в июле 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.