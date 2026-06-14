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«Реал» может купить Кукурелью у «Челси» за € 60 млн — Sport.es

«Реал» может купить Кукурелью у «Челси» за € 60 млн — Sport.es
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к левому защитнику «Челси» Марку Кукурелье. Испанский футболист может покинуть лондонский клуб в ближайшие недели. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «синие» могут продать 27-летнего игрока за € 60 млн. «Сливочные» хотят опередить конкурентов в борьбе за Кукурелью в лице мадридского «Атлетико» и «Барселоны», поскольку его кандидатура нравится главному тренеру Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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