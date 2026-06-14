«Реал» может купить Кукурелью у «Челси» за € 60 млн — Sport.es

Мадридский «Реал» проявляет интерес к левому защитнику «Челси» Марку Кукурелье. Испанский футболист может покинуть лондонский клуб в ближайшие недели. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, «синие» могут продать 27-летнего игрока за € 60 млн. «Сливочные» хотят опередить конкурентов в борьбе за Кукурелью в лице мадридского «Атлетико» и «Барселоны», поскольку его кандидатура нравится главному тренеру Жозе Моуринью.
В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: