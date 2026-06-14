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Капитан сборной Германии Киммих обозначил главную цель команды на ЧМ-2026

Капитан сборной Германии Киммих обозначил главную цель команды на ЧМ-2026
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Полузащитник и капитан сборной Германии Йозуа Киммих накануне стартового матча национальной команды на чемпионате мира поделился размышлениями об атмосфере крупного турнира и обозначил главную цель команды на соревнование. Сегодня, 14 июня, немецкая команда сыграет матч 1-го тура с Кюрасао. Начало встречи — в 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы хотим вновь заставить Германию гордиться нами. Это наша главная цель. Мы знаем, что здесь представляем всю нашу страну. Чувствуешь, что выступать на крупном турнире за Германию — это совсем другое дело. У нас есть огромная возможность подарить Германии волнение и радость. Как у капитана моя роль стала чуть более особенной.

Я ощущаю много позитивной энергии в нашей команде. Если мы выложимся по полной, будем играть с душой, решимостью и страстью, то, возможно, сможем передать эту энергию всей стране и дать такой же импульс, какой создал чемпионат мира 2006 года. Я пережил тот чемпионат в детстве и видел всё своими глазами. Будут и такие моменты, когда нам придётся непросто на поле. Осознание того, что страна поддерживает нас, может очень сильно помочь», — приводит слова Киммиха Bild.

В группе E на чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Германии сыграет с Кюрасао, Кот‑д’Ивуаром и Эквадором. ЧМ-2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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