Верон призвал сборную Аргентины быть осторожной с использованием Месси на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон выразил сомнение, что 38-летний капитан национальной команды Лионель Месси сможет сыграть на всех матчах чемпионата мира 2026 года.

«Нужно быть осторожными с Месси и его участием на чемпионате мира. Не уверен, что он сможет сыграть все матчи [с учётом его возраста]. Думаю, мы должны ему помочь, и он сам должен позволить себе получить помощь. Это тоже сложно…

Сейчас в отличной форме Хулиан [Альварес], Лаутаро [Мартинес] и Энцо [Фернандес]. Затем нужно обратить внимание и на молодых игроков — Пас сейчас в хорошей форме, «Флако» Лопес тоже», — приводит слова Верона dataref на странице в социальной сети X.

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