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«Я не предсказатель». Кунья отказался отвечать, до какой стадии ЧМ-2026 дойдёт Бразилия

«Я не предсказатель». Кунья отказался отвечать, до какой стадии ЧМ-2026 дойдёт Бразилия
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Нападающий сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья не стал предполагать, до какой стадии чемпионата мира 2026 года дойдут пентакампеоны. В 1-м туре группового этапа соревнования бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

– До какой стадии чемпионата мира дойдёт сборная Бразилии?
– Я не предсказатель, не занимаюсь этим.

Наша команда знает, что у неё есть качество. Мы не можем начинать так, как начали, но теперь мы готовы, — сказал Кунья после матча с Марокко.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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