«Я не предсказатель». Кунья отказался отвечать, до какой стадии ЧМ-2026 дойдёт Бразилия

Нападающий сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья не стал предполагать, до какой стадии чемпионата мира 2026 года дойдут пентакампеоны. В 1-м туре группового этапа соревнования бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко (1:1).

– До какой стадии чемпионата мира дойдёт сборная Бразилии?

– Я не предсказатель, не занимаюсь этим.

Наша команда знает, что у неё есть качество. Мы не можем начинать так, как начали, но теперь мы готовы, — сказал Кунья после матча с Марокко.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

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