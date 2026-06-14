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Юрген Клинсман назвал фаворита чемпионата мира — 2026 по футболу

Юрген Клинсман назвал фаворита чемпионата мира — 2026 по футболу
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Бывший тренер «Баварии», сборных Германии, США и Южной Кореи Юрген Клинсман определил фаворита чемпионата мира 2026 года.

«Испания — фаворит турнира, но Анчелотти сделает Бразилию чемпионом», — приводит слова Клинсмана The Touchline в соцсети.

Сборная Бразилии в 1-м туре турнира сыграла вничью с командой Марокко со счётом 1:1. В следующем матче бразильцы встретятся с национальной командой Гаити. Игра состоится в ночь на субботу, 20 июня. Также бразильская команда сыграет с Шотландией в рамках группового этапа.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Испании будет выступать в группе H, где её соперниками станут команды Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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