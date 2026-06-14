«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника сборной США — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику сборной США и «Борнмута» Тайлеру Адамсу. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в стане «красных дьяволов» высоко оценили игру 27-летнего футболиста. Аналитики клуба отмечают, что в некоторых аспектах статистические показатели Адамса сопоставимы или даже превосходят показатели обладателя «Золотого мяча» Родри.

В минувшем сезоне Адамс принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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