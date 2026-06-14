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Хавбек сборной Франции Заир‑Эмери высказался о готовности играть на любой позиции

Хавбек сборной Франции Заир‑Эмери высказался о готовности играть на любой позиции
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Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир‑Эмери прокомментировал решение тренера поставить его левым защитником на тренировке.

«На последней тренировке тренер поставил меня левым защитником. Он спросил, не возражаю ли я, а я ответил: «Никаких проблем. Если хотите поставить меня вратарём — пока я играю, я только за!» — приводит слова Заира‑Эмери L’Équipe.

Сборная Франции на чемпионате мира 2026 года будет выступать в группе I, где её соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии. Первый матч французы проведут 16 июня c Сенегалом. В следующей игре, которая состоится 23 июня, команда встретится с Ираком. Завершит групповой этап сборная Франции матчем с Норвегией 26 июня.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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