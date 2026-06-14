Хавбек сборной Франции Заир‑Эмери высказался о готовности играть на любой позиции

Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир‑Эмери прокомментировал решение тренера поставить его левым защитником на тренировке.

«На последней тренировке тренер поставил меня левым защитником. Он спросил, не возражаю ли я, а я ответил: «Никаких проблем. Если хотите поставить меня вратарём — пока я играю, я только за!» — приводит слова Заира‑Эмери L’Équipe.

Сборная Франции на чемпионате мира 2026 года будет выступать в группе I, где её соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии. Первый матч французы проведут 16 июня c Сенегалом. В следующей игре, которая состоится 23 июня, команда встретится с Ираком. Завершит групповой этап сборная Франции матчем с Норвегией 26 июня.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.