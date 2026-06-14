В «Зените» оценили игру Сантоса и Энрике в матче Бразилии с Марокко

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выступление футболистов сборной Бразилии Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в первом матче группового этапа чемпионата мира с Марокко. Встреча состоялась 14 июня и завершилась со счётом 1:1. Дуглас Сантос вышел на поле в стартовом составе, а Луис Энрике появился во втором тайме.

«Оба игрока — и начавший в стартовом составе Дуглас Сантос, и заменивший на 62-й минуте неважно сыгравшего Тьяго Луис Энрике — выглядели очень достойно и получили высокие оценки экспертов. Дугласу пришлось много потрудиться в борьбе с марокканским нападением на правом фланге атаки, заслужив войти в тройку лучших бразильских игроков матча.

Луис Энрике удачно вошёл в игру и несколько раз продемонстрировал нестандартные острые действия. Поздравляем обоих с дебютом на чемпионате мира и желаем хорошей игры дальше», — приводит слова Медведева Metaratings.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Луис Энрике перешёл в «Зенит» зимой 2025 года.

После 1-го тура у Бразилии и Марокко по одному очку; лидирует в группе C Шотландия. Во 2-м туре пентакампеоны сыграют с Гаити. Встреча состоится 20 июня на стадионе «Линкольн Файнэншл Филд» в Филадельфии. Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике.