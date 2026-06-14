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Турция — первая проигравшая сборная с 30+ ударами по воротам в матче ЧМ в XXI веке

Турция — первая проигравшая сборная с 30+ ударами по воротам в матче ЧМ в XXI веке
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Сборная Турции стала первой проигравшей командой, которая нанесла 30 или более ударов по воротам соперника в матче чемпионата мира с 1974 года, когда Уругвай разгромил Швецию со счётом 3:0. Во встрече 1-го тура группового этапа мирового первенства 2026 года турецкая национальная команда уступила Австралии со счётом 0:2. Об этом сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Окончен
2 : 0
Турция
1:0 Иранкунда – 27'     2:0 Меткалф – 75'    

Подчёркивается, что сборная Турции также стала первой командой с указанными показателями, не сумевшей поразить ворота соперника с четвертьфинала ЧМ-2006 между сборными Англии и Португалии (0:0, 1:3 пен.).

Во 2-м туре группового этапа сборная Турции сыграет с Парагваем (20 июня), в 3-м туре — с США (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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