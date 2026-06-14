Турция — первая проигравшая сборная с 30+ ударами по воротам в матче ЧМ в XXI веке

Сборная Турции стала первой проигравшей командой, которая нанесла 30 или более ударов по воротам соперника в матче чемпионата мира с 1974 года, когда Уругвай разгромил Швецию со счётом 3:0. Во встрече 1-го тура группового этапа мирового первенства 2026 года турецкая национальная команда уступила Австралии со счётом 0:2. Об этом сообщает Opta.
Подчёркивается, что сборная Турции также стала первой командой с указанными показателями, не сумевшей поразить ворота соперника с четвертьфинала ЧМ-2006 между сборными Англии и Португалии (0:0, 1:3 пен.).
Во 2-м туре группового этапа сборная Турции сыграет с Парагваем (20 июня), в 3-м туре — с США (26 июня).
Главные ожидания от ЧМ по футболу: