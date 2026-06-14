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«Бавария» готова продлить контракт с Олисе до 2031 года с удвоением зарплаты — L'Équipe

«Бавария» готова продлить контракт с Олисе до 2031 года с удвоением зарплаты — L'Équipe
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В «Баварии» хотят прекратить спекуляции на тему будущего крайнего нападающего Майкла Олисе, в связи с чем намерены продлить его контракт до 2031 года с повышением зарплаты почти в два раза. Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany со ссылкой на L'Équipe на странице в социальной сети X.

По информации источника, в случае переподписания трудового соглашения 24-летний вингер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Действующий контракт Олисе рассчитан до 2029 года.

По сообщениям СМИ, на текущий момент француз зарабатывает € 16-17 млн в год. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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