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Гендиректор «Динамо» Мх Газизов выразил поддержку форварду Туниса Хазему Мастури перед ЧМ

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов выразил поддержку форварду Туниса Хазему Мастури перед ЧМ
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от выступления тунисского нападающего Хазема Мастури на чемпионате мира 2026 года.

«Мы счастливы и рады, что наш футболист играет на таком большом турнире. Мастури очень ждал этот чемпионат мира. Уверен, он сыграет все матчи в группе, а мы, в свою очередь, будем за него болеть и переживать», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Хазем Мастури выступает за «Динамо» с августа 2025 года. В прошедшем сезоне нападающий забил четыре мяча и сделал три голевые передачи в 30 матчах за команду. Контракт футболиста с махачкалинским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Туниса сыграет в группе F с командами Нидерландов, Швеции и Японии.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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