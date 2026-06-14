Гендиректор «Динамо» Мх Газизов выразил поддержку форварду Туниса Хазему Мастури перед ЧМ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от выступления тунисского нападающего Хазема Мастури на чемпионате мира 2026 года.

«Мы счастливы и рады, что наш футболист играет на таком большом турнире. Мастури очень ждал этот чемпионат мира. Уверен, он сыграет все матчи в группе, а мы, в свою очередь, будем за него болеть и переживать», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Хазем Мастури выступает за «Динамо» с августа 2025 года. В прошедшем сезоне нападающий забил четыре мяча и сделал три голевые передачи в 30 матчах за команду. Контракт футболиста с махачкалинским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Туниса сыграет в группе F с командами Нидерландов, Швеции и Японии.