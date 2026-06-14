Арда Гюлер объяснил причины поражения Турции в матче с Австралией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер поделился мнением о поражении «лунно-звёздных» в матче с Австралией (0:2) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Прежде всего поздравляю Австралию. Они использовали свои шансы, а мы — нет.

Но, честно говоря, трудно смириться с некоторыми решениями. Были моменты, когда многие из нас считали, что должны были быть зафиксированы нарушения, связанные с игрой рукой, но матч продолжался. Я не говорю, что это единственная причина нашего поражения, но такие моменты могут изменить ход матча.

Арбитр видел ситуацию иначе, и нужно уважать это, даже если мы с ним не согласны. В конце концов, мы должны посмотреть на себя. Команда не создала достаточно моментов, недостаточно хорошо защищалась, и Австралия нас за это наказала.

Болельщики имеют полное право быть расстроенными. Мы тоже расстроены. Извлечём из этого урок, вернёмся сильнее и позаботимся, чтобы этот результат не определил нашу судьбу на турнире», — приводит слова Гюлера аккаунт Rising Stars XI на странице в социальной сети X.

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