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Эдуард Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» сезона-2025/2026, по мнению болельщиков

Эдуард Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» сезона-2025/2026, по мнению болельщиков
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Полузащитник Эдуард Сперцян стал лучшим игроком «Краснодара» сезона-2025/2026 по итогам голосования болельщиков, набрав 35,26% голосов, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Капитан команды в третий раз удостоен этого титула.

В прошедшем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач. Он также стал лидером Мир РПЛ по системе «гол+пас». На втором месте в голосовании оказался нападающий Джон Кордоба с 27,04%, а третье место занял вратарь Станислав Агкацев с 15,70%.

В сезоне-2025/2026 команда из Краснодара заняла второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков в 30 матчах. Первую строчку занял санкт-петербургский «Зенит», который заработал 68 очков. В Суперфинале Фонбет Кубка России «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку». Основное время завершилось вничью — 1:1, однако в серии пенальти «Краснодар» уступил сопернику со счётом 3:4.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    
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