Эдуард Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» сезона-2025/2026, по мнению болельщиков

Полузащитник Эдуард Сперцян стал лучшим игроком «Краснодара» сезона-2025/2026 по итогам голосования болельщиков, набрав 35,26% голосов, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Капитан команды в третий раз удостоен этого титула.

В прошедшем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач. Он также стал лидером Мир РПЛ по системе «гол+пас». На втором месте в голосовании оказался нападающий Джон Кордоба с 27,04%, а третье место занял вратарь Станислав Агкацев с 15,70%.

В сезоне-2025/2026 команда из Краснодара заняла второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков в 30 матчах. Первую строчку занял санкт-петербургский «Зенит», который заработал 68 очков. В Суперфинале Фонбет Кубка России «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку». Основное время завершилось вничью — 1:1, однако в серии пенальти «Краснодар» уступил сопернику со счётом 3:4.