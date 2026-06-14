Ибрагимович считает, что Хакими должны были удалить за жёсткую игру на Винисиусе на ЧМ

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением об эпизоде матча чемпионата мира 2026 года Бразилия — Марокко (1:1), когда защитник африканской команды Ашраф Хакими жёстко сыграл по отношению к нападающему пентакампеонов Винисиусу Жуниору. Главный судья Славко Винчич не назначил штрафной удар.

«Когда я увидел этот эпизод, моя первая реакция была проста: судья должен был вмешаться и удалить его [Хакими] с поля.

Дело не в репутации или времени матча, а в безопасности футболиста. Нападающий обошёл его, опасность была очевидна, и контакт произошёл слишком поздно», — приводит слова Ибрагимовича Madrid Zone на странице в социальной сети X.

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