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Арбитр Артан получит полный гонорар за участие в ЧМ, несмотря на отказ во въезде — BBC

Арбитр Артан получит полный гонорар за участие в ЧМ, несмотря на отказ во въезде — BBC
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Сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан, которому было отказано во въезде в Соединённые Штаты Америки для судейства на чемпионате мира — 2026, получит полный гонорар за участие в турнире. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, несмотря на отсутствие Артана на чемпионате мира, ФИФА обязалась выплачивать ему зарплату. Судьи не знают точный размер своего гонорара за судейство на чемпионате мира, так как выплаты осуществляются после завершения турнира.

Омар Артан, признанный лучшим футбольным арбитром года по версии Африканской конфедерации футбола (КАФ) в 2025 году, получил приглашение судить матч за Суперкубок УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Астон Виллой» в Зальцбурге, Австрия, 12 августа.

Ранее Омар Артан не получил разрешения на въезд в США. Инцидент произошёл в международном аэропорту Майами. Артан прибыл в страну по дипломатическому паспорту, однако ему не разрешили въехать, причины не были озвучены. В результате судью отправили обратно в Турцию.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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