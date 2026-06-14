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Ромарио упрекнул журналистку, спросившую о ничьей в матче Бразилии и Марокко на ЧМ-2026

Ромарио упрекнул журналистку, спросившую о ничьей в матче Бразилии и Марокко на ЧМ-2026
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Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио ответил на вопрос журналистки Фернанды Жантиль, будет ли ничья пентакампеонов с Марокко (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года восприниматься как поражение.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Фернанда, вот в чём дело: тот, кто мало знает о футболе, будет так же, как ты, думать, что сыграть вничью в первом матче чемпионата мира с Марокко — плохой результат, ведь мы бразильцы.

Сборная Марокко, на мой взгляд, показала лучший футбол: более техничный, организованный. Хотя, понятно, что у нас игроки сильнее, чем у Марокко», – приводит слова Ромарио аккаунт Liberta Depre на странице в социальной сети X.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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