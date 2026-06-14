Ромарио упрекнул журналистку, спросившую о ничьей в матче Бразилии и Марокко на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио ответил на вопрос журналистки Фернанды Жантиль, будет ли ничья пентакампеонов с Марокко (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года восприниматься как поражение.

«Фернанда, вот в чём дело: тот, кто мало знает о футболе, будет так же, как ты, думать, что сыграть вничью в первом матче чемпионата мира с Марокко — плохой результат, ведь мы бразильцы.

Сборная Марокко, на мой взгляд, показала лучший футбол: более техничный, организованный. Хотя, понятно, что у нас игроки сильнее, чем у Марокко», – приводит слова Ромарио аккаунт Liberta Depre на странице в социальной сети X.

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