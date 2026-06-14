Сборную Англии обокрали на £ 13,5 тыс., были похищены плюшевые львы, Lego — Sky Sports

Два злоумышленника украли у сборной Англии часть вещей и предметов экипировки на сумму £ 13,5 тыс. по пути на тренировочную базу команды в Канзас-Сити. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, после задержания у похитителей были обнаружены четыре пары бутс стоимостью £ 250, пять пар туфель стоимостью £ 170, а также несколько футболок сборной Англии с автографами, мяч чемпионата мира (£ 160) и пара вратарских перчаток (£ 120). Кроме того, злоумышленники украли два плюшевых льва и набор Lego, изображающий кроссовки Nike Air.

Подчёркивается, что укравшим вещи мужчинам предъявили обвинение, за которое предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

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