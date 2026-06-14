«Не только в России критикуют арбитров». Пятибратов — о судействе на ЧМ-2026

Бывший тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал судейство в матче открытия чемпионата мира — 2026 между Мексикой и Южной Африкой. По его словам, после этой игры стало очевидно, что критика судейства не ограничивается Россией.

В четверг, 11 июня, в Мехико на стадионе «Ацтека» сборная Мексики одержала победу над ЮАР со счётом 2:0. В этом матче три футболиста получили красные карточки: у ЮАР — Яя Ситхоле и Тхемба Зване, у Мексики — Сесар Монтес.

— Как вам тема с судейством и арбитр первого матча чемпионата мира ‑ 2026 между Мексикой и ЮАР Вилтон Сампайо?

— Колоритный персонаж. Зато теперь во всём мире видят, что не только в России критикуют судейство. Люди ошибаются везде, и вот арбитр будущего. На самом деле, интересная затея. Я скажу, что футболисты бывают в растерянном состоянии, если им такие внушения делают серьёзные игроки и серьёзные арбитры. Думаю, вообще чемпионат нас ещё очень сильно удивит, — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».