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«Не только в России критикуют арбитров». Пятибратов — о судействе на ЧМ-2026

«Не только в России критикуют арбитров». Пятибратов — о судействе на ЧМ-2026
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Бывший тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал судейство в матче открытия чемпионата мира — 2026 между Мексикой и Южной Африкой. По его словам, после этой игры стало очевидно, что критика судейства не ограничивается Россией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

В четверг, 11 июня, в Мехико на стадионе «Ацтека» сборная Мексики одержала победу над ЮАР со счётом 2:0. В этом матче три футболиста получили красные карточки: у ЮАР — Яя Ситхоле и Тхемба Зване, у Мексики — Сесар Монтес.

— Как вам тема с судейством и арбитр первого матча чемпионата мира ‑ 2026 между Мексикой и ЮАР Вилтон Сампайо?
— Колоритный персонаж. Зато теперь во всём мире видят, что не только в России критикуют судейство. Люди ошибаются везде, и вот арбитр будущего. На самом деле, интересная затея. Я скажу, что футболисты бывают в растерянном состоянии, если им такие внушения делают серьёзные игроки и серьёзные арбитры. Думаю, вообще чемпионат нас ещё очень сильно удивит, — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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