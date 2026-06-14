Рангник объяснил, почему отказался занять руководящую должность в «Милане»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник рассказал о переговорах с «Миланом», а также почему отказался занять должность технического директора в итальянском клубе.

«Три недели назад состоялся первый контакт и прошли переговоры. С самого начала я говорил, что хочу ясности до начала чемпионата мира — для себя, для команды, для страны, для Австрийской футбольной ассоциации и для своих игроков. Почему ничего не произошло? Не было ясности», — приводит слова Рангника Kronen Zeitung.

В субботу, 13 июня, Рангник продлил контракт с австрийской национальной командой. Новое трудовое соглашение специалиста рассчитано до 2028 года.

Материалы по теме Официально Ральф Рангник продлил контракт со сборной Австрии

Самые большие стадионы мира: