Сперцян поблагодарил болельщиков после победы в голосовании за лучшего игрока клуба

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как был признан лучшим игроком клуба по итогам сезона‑2025/2026. В голосовании он набрал 35,26% голосов.

«Спасибо всем болельщикам за поддержку и доверие!» — написал Сперцян в телеграм-канале.

Это третий раз, когда Сперцян удостоен этого титула. В прошедшем сезоне он забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач, став лидером Мир РПЛ по системе «гол+пас». На втором месте в голосовании оказался нападающий Джон Кордоба с 27,04%, а третье место занял вратарь Станислав Агкацев с 15,70%.

В сезоне-2025/2026 «Краснодар» занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков в 30 матчах. Первую строчку занял санкт-петербургский «Зенит», который заработал 68 очков. В Суперфинале Фонбет Кубка России «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» (1:1, 3:4 пен.).