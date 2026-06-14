Нидерланды — Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 14 июня, состоится матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Японии. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится с Швецией (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — с Швецией (26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: