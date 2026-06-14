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«Все в шоке, грядёт хаос». В Турции раскритиковали сборную после проигрыша Австралии на ЧМ

«Все в шоке, грядёт хаос». В Турции раскритиковали сборную после проигрыша Австралии на ЧМ
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Бывший репортёр Spor Arena газеты Hürriyet Мухаммед Думан высказался о поражении сборной Турции в матче с Австралией (0:2) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Окончен
2 : 0
Турция
1:0 Иранкунда – 27'     2:0 Меткалф – 75'    

«В первом матче чемпионата мира Турция, к сожалению, проиграла Австралии. Это результат, который нас разочаровал и поразил весь мир. Винченцо Монтелла и игроки получили большую критику после этого матча. Прежде всего я хотел бы отметить это: как страна мы недооценили Австралию и серьёзно не готовились к этому матчу. Все в Турции были уверены, что мы выйдем из этой группы в качестве лидера. Последний раз мы были на чемпионате мира в 2002 году. Глядя на самоотдачу нынешних игроков спустя 24 года, мы не видели в них чувства долга.

Монтелла допустил тактические ошибки и не смог сделать необходимые изменения по ходу матча, особенно во втором тайме. Сборная Турции только сыграла свой первый матч, хаос уже грядёт. 20 июня мы сыграем матч жизни и смерти с Парагваем. Команда усложнила свою ситуацию. Турецкие фанаты шокированы выступлением наших игроков. Бардакчи и Демирал играли в чрезвычайно слабый и плохой футбол в защите. Демирал совершил скандальную ошибку в эпизоде с первым голом Австралии. Йылмаз, футболист, которого хотели все европейские гиганты, выглядел как игрок-любитель. Кадыоглу и Кенан Йылдыз получили шанс во вчерашнем матче после травм, но они выглядели уставшими. К сожалению, Арда Гюлер и Хакан Чалханоглу показали 30% своего мастерства и разочаровали нас. Наконец, Актюркоглу плохо выступает с того дня, как приехал в «Фенербахче» из «Бенфики», однако Монтелла настаивал на том, чтобы включить его в состав на чемпионат мира. Тактические ошибки главного тренера уничтожили нашу надежду.

Турция сыграла в футбол, который им не подошёл, и расстроила тысячи болельщиков, которые пришли поддержать команду на стадионе. Сейчас на Монтелле лежит невероятная ответственность. Он должен сделать всё возможное, чтобы выиграть матч с Парагваем. Турция заслуживает того, чтобы испытать новую радость спустя 24 года. Турция — это нация, которая любит идти вперёд и побеждать. Поражение в матче с Австралией должно послужить хорошим уроком для игроков и Монтеллы. Он должен лучше подготовить свою команду ко второму матчу. Чемпионат мира по футболу — не шутка, тут выступают гигантские команды. Малейшая ошибка, допущенная здесь, может дорого обойтись нам всем», — сказал Думан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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