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Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк

Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк
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Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл свадьбу со своей женой Мариной Кондратюк. Пара официально расписалась больше года назад в российском консульстве в Париже.

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

«Вчера произошло очень крутое событие. Из-за подготовки и желания сохранить интригу я не мог рассказать всего, что происходило в последнее время. Но уже сегодня начнём делиться подробностями и показывать, что же мы так тщательно готовили. Было очень круто. Мы счастливы от того, как всё прошло», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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