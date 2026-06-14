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«Феномен российского футбола». Пятибратов — о Дугласе Сантосе в сборной Бразилии

«Феномен российского футбола». Пятибратов — о Дугласе Сантосе в сборной Бразилии
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Бывший тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал игру защитника петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Дугласа Сантоса в его дебютном матче на чемпионате мира. В воскресенье, 14 июня, сборная Бразилии в группе С сыграла вничью (1:1) с командой Марокко. Дуглас Сантос вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

— Как Дуглас Сантос выглядел в матче с Марокко?
— Ребят, Дуглас Сантос — это феномен российского футбола, потому что у человека высочайший уровень мастерства, что спрогнозировать его действия на поле вообще невозможно. Он может убрать мяч, может отдать длинную диагональную передачу, может за счёт владения мячом и высочайшей техники… Может, конечно, и жёлтую карточку получить, — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч сборной Бразилии состоится 20 июня, где команда встретится со сборной Гаити.

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