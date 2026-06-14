«Не воспринимайте всерьёз». Хиддинк — о словах ван дер Варта про допинг в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отреагировал на заявления экс-игрока сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта о допинге в российской команде. Ранее футболист намекнул, что сборная России обыграла команду Нидерландов в четвертьфинале Евро‑2008 благодаря допингу.

«Наша команда по всем позициям обладала превосходными техническими и тактическими качествами, основанными на большой физической выносливости после тяжёлых тренировок в рамках подготовки к чемпионату Европы. Так что не принимайте слова Рафы слишком всерьёз. Я был удивлён недооценкой нашей сборной», — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 21 июня 2008 года сборная России одержала победу над командой Нидерландов со счётом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.