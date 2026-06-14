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Джеррард включил Консу, Гордона, Андерсона в свой стартовый состав на матчи ЧМ-2026

Джеррард включил Консу, Гордона, Андерсона в свой стартовый состав на матчи ЧМ-2026
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Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард собрал собственный стартовый состав «трёх львов» на матчи чемпионата мира — 2026.

Вратарь: Джордан Пикфорд.

Защитники: Рис Джеймс, Эзри Конса, Марк Гехи, Нико О'Райли.

Полузащитники: Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем.

Нападающие: Энтони Гордон, Букайо Сака, Гарри Кейн.

Сборная Англии дебютирует на чемпионата мира — 2026 матчем с Хорватией. Он состоится 17 июня. Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м туре — с Панамой (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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