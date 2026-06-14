Президент «Сьона» назвал цель сборной Швейцарии на чемпионате мира — 2026

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал выступление сборной Швейцарии на чемпионате мира ‑ 2026 и обозначил цель национальной команды на турнире. 13 июня Швейцария сыграла вничью с Катаром (1:1) в матче 1-го тура группы B мирового первенства.

«Швейцария провалила свой старт на чемпионате мира, и это ставит её в затруднительное положение перед остальными двумя матчами. Цель Швейцарии заключалась в том, чтобы думать, что четвертьфинал будет хорошим результатом. Но теперь шансов на ошибку больше нет», — сказал Константин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года сборной Швейцарии предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной (18 июня) и Канадой (24 июня). Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.